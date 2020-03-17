Детский центр восстановительной медицины в Калининском районе может получить имя эсера Солтана

Имя погибшего в 2016 году в автокатастрофе заместителя председателя петербургского парламента, члена "Справедливой России" Павла Солтана может получить СПбГБУЗ "Детский центр восстановительной медицины и реабилитации № 3" Калининского района, известила у себя в Facebook Марина Шишкина.

Ещё при жизни эсер активно способствовал развитию медучреждения, поэтому нынешний персонал, воспитанники, а также чиновники из районной администрации и депутаты МО №21, данную идею всецело поддержали.

В ближайшее время руководство лечебного заведения соберет необходимый пакет документов и передаст его городской Топонимической комиссии.

"Павел Михайлович очень многое сделал для того, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья в Петербурге жилось комфортнее. Так, при его активном участии в России появились правовые нормы о квотировании рабочих мест для инвалидов. Санкт-Петербург должен помнить этого политика", - вспоминает Шишкина.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.