Организаторы петербургского митинга против "узурпации власти" отказались от его проведения

Организаторы кампании "НЕТ!" солидарно московским коллегам отказались от идеи проводить 22 марта протестный митинг против "узурпации власти", изменения Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина ввиду угрозы распространения коронавируса.

Также оппозиционеры призывают власти аналогично перенести общероссийский референдум по внесению изменений в Основной закон страны, который запланирован на 22 апреля.

"Мы по-прежнему уверены, что обнуление президентских сроков Путина, которому пытаются придать легитимность с помощью «общероссийского голосования», абсолютно незаконно и является государственным переворотом. Однако во время пандемии коронавируса само «общероссийское голосование», в котором примут участие миллионы людей, будет угрожать их здоровью и жизни", - уверены в кампании "НЕТ!".

Ранее мэрия Москвы не стала согласовать митинг оппозиции, сославшись на угрозу распространения коронавируса. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете каких-либо массовых мероприятий. Через день аналогичное решение принял и Александр Беглов.

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