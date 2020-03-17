Милонов готов выслушивать проблемы горожан виртуально

Избранный от Петербурга федеральный парламентарий Виталий Милонов ввиду сложной эпидемиологической обстановки в России решил учредить виртуальную приёмную, в которой посредством интернета и видеосвязи будет выслушивать проблемы горожан.

"Такой шаг позволит исключить личный контакт, снизить вероятность заражения, но даст возможность продолжить в полной мере работу с гражданами", - пояснил инициативный депутат.

В случае, если его "ноу-хау" возымеет успех, Милонов намерен рекомендовать коллегам перейти на такой формат работы.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой решил самоизолироваться и трудиться из дома, так как не так давно вернулся из Франции. Аналогично на принудительный карантин был отправлен либерал-демократ Сергей Катасонов.

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