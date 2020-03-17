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11:55

Депутаты МО “Новоизмайловское” пожаловались в прокуратуру на закрытость своего муниципалитета

фото ЗакС политика Депутаты МО “Новоизмайловское” пожаловались в прокуратуру на закрытость своего муниципалитета

Муниципальные депутаты МО “Новоизмайловское” Андрей Рябко (КПРФ) и Александр Сосновских (“Яблоко”) направили жалобу прокурору Московского района Валерию Узлякову в связи с недостаточным оповещением населения о состоявшейся 12 марта встрече руководителей района с жителями. 

Организацией мероприятия занималась местная администрация МО “Новоизмайловское”. Оно состоялось в помещении школы № 496. По словам депутатов, информация о предстоящей встрече не была размещена в муниципальной газете и на сайте МО “Новоизмайловское”.

“Вследствие этого мы, как и многие другие жители МО Новоизмайловское, оказались не проинформированы о данной встрече и не смогли принять в ней участие. Считаем, что ненадлежащее оповещение жителей было организовано преднамеренно из-за желания органов местного самоуправления препятствовать получению жителями информации о ситуации в Муниципальном образовании”, - написали прокурору Рябко и Сосновских.

Они попросили принять меры о недопущении подобных ситуаций и обязать органы местного самоуправления своевременно оповещать о предстоящих мероприятиях.

Напомним, ранее об аналогичных проблемах сообщали депутаты других муниципальных образований. В частности, на встречу с главой Выборгского района Петербурга полиция не пустила мундепов МО “Светлановское” и “поселок Парголово”.

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