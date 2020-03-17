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12:32

Финляндский округ приостановил депутатские приемы из-за коронавируса

фото ЗакС политика Финляндский округ приостановил депутатские приемы из-за коронавируса

Личные приемы депутата Госдумы Евгения Марченко и парламентария из Законодательного собрания Петербурга Веры Сергеевой (оба - “Единая Россия”) в здании администрации МО “Финляндский округ” приостановлены до 30 апреля, говорится в официальной группе муниципалитета “ВКонтакте”.

Это решение принято в связи с постановлением правительства Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Также приостановлена работа кружков в досуговом центре Финляндского округа.

Ранее стало известно о специальных мерах, которые городское Законодательное собрание приняло в связи с распространением COVID-19: у всех посетителей Мариинского дворца измеряют температуру, рабочие группы заседают дистанционно и отменены экскурсии и личное участие председателя парламента Вячеслава Макарова в некоторых торжественных мероприятиях.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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