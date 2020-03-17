В Петербурге создан Городской центр оперативного мониторинга распространения коронавируса

Петербургский градоначальник Александр Беглов распорядился учредить в Северной столице Городской центр оперативного мониторинга распространения коронавируса, информирует пресс-служба Смольного.

В организацию будут включены представители всех исполнительных органов государственной власти города.

Ранее Беглов ввиду быстрого распространения вируса COVID-2019 запретил проводить в Петербурге массовые мероприятия.

Накануне Смольный опубликовал список поликлиник, где можно сдать анализ на наличие заболевания.

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