Песков: Путин не готовит обращение к нации по ситуации с коронавирусом

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков уведомил общественность о том, что российский глава Владимир Путин не готовит никакого обращения к нации ввиду распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

"Не готовится никакое обращение к нации пока", - отрезал Песков.

О том, что Путин может выступить с заявлением по поводу сложившейся обстановки, вызванной проникновением заболевания в различные города России, написали "Открытые медиа" и "Медуза", ссылаясь на источники, близкие к аппарату главы государства.

В России выявлено 93 случая заражения COVID-2019.