Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушения во время голосования по изменению Конституции

Депутаты Государственной думы одобрили в окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушения во время общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.

Коррективы будут внесены в несколько статей Уголовного кодекса - о воспрепятствовании реализации избирательных прав граждан, фальсификациях, нелегальном получении или выдаче избирательных бюллетеней.

Санкция по данной статье - штраф либо лишение свободы сроком до 4 лет.

Кроме того, будет также дополнен КоАП в части введения наказания за нарушения во время конституционного референдума.

Днем ранее Конституционный суд РФ счел, что вносимые в Основной закон страны изменения легитимны и всецело одобрил их. "Фильтр" также прошла предложенная депутатом Валентиной Терешковой поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему вновь участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

ЗАКС.Ру изучил позицию КС по наиболее резонансным поправкам, подробнее читайте в нашем материале.