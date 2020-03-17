ЕСПЧ присудил "болотнику" Косенко 3 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что власти России обязаны выплатить бывшему фигуранту "болотного дела" Михаилу Косенко 3 тысячи евро компенсации и 2 тысячи евро судебных издержек, соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Страсбургский суд счел, что в отношении "болотника" были нарушены статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, в октябре 2013 года Косенко признали виновным в участии в массовых беспорядках на Болотной площади и применении насилия к сотруднику полиции. Позднее в связи с имеющимся заболеванием его освободили от ответственности и направили на лечение в психиатрический стационар. Летом 2014 года Чеховский суд Подмосковья изменил Косенко лечение со стационарного на амбулаторное, и с 11 июля он находился дома, периодически посещая врача по месту жительства.