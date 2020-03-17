Разбитые в особняке Витцеля окна привели к возбуждению уголовного дела

Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту повреждений старинного особняка Франца Витцеля, расположенного в Сестрорецке. Оперативникам удалось вычислить вандала благодаря постам в социальных сетях.

По сообщению пресс-службы петербургского управления МВД, дознаватели Курортного района открыли дело по статье 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Правоохранители изучили видеозапись с места событий: на кадрах молодой человек с битой ходит по пребывающему в запущении особняку и громит стекла.

Заброшенное здание было возведено в начала XX века. На сегодняшний день включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

В КГИОП оценили в 65 тысяч рублей ущерб, который был причинен особняку.

Полиции удалось установить личность молодого человека, который устроил погром: им оказался местный житель Александр, по профессии - дизайнер. После того, как видео распространилось по сети, он удалил ролик и извинился, признавшись, что не ведал о важности культурного объекта.