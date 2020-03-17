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16:15

Смольный ждет журналистов из Италии, Испании и Франции и выделил на это 12 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный ждет журналистов из Италии, Испании и Франции и выделил на это 12 млн рублей

Комитет по развитию туризма Петербурга планирует организовать пресс-туры для 77 журналистов и фотоблогеров из 39 стран. Несмотря на пандемию коронавируса, чиновники не теряют надежды  с 5 мая по 30 ноября показать иностранцам преимущества северной столицы как туристического центра. 

Заявки от потенциальных организаторов на проведение пресс-туров принимаются до 1 апреля. Начальная цена контракта составляет более 12 млн рублей

Чиновники Смольного надеются пригласить в Петербург журналистов и блогеров из 39 стран. В частности, ждут гостей из Италии, Ирана, Франции, Испании, Германии, Великобритании, Кореи и США. На сегодняшний день эти страны входят в десятку государств с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения коронавирусом по данным ВОЗ

Длительность каждого визита должна составлять не менее 5 дней и 4 ночей. Всего планируется 8 тематических туров: спортивный, свадебный, гастрономический, детский, современный, Luxury,  тур, приуроченный к празднованию  75-летия Победы, и медицинский. 

Во время спортивного тура журналистам в частности покажут "Газпром-Арену", тренировочную базу "Зенита", "Хоккейный город" СКА. Предполагалось также посещение двух фан-зон ЕВРО-2020, однако 17 марта стало известно, что футбольный турнир перенесли из-за эпидемиологической ситуации на 2021 год

Luxury-туризм предполагается показать гостям из Саудовской Аравии, Омана, Катара, Индии и Кувейта. Этих журналистов, согласно техзаданию должны разместить в "президентских люксах". Для них комитет по туризму надеется провести экскурсии и мастер-классы в Музее Фаберже, Золотой и Бриллиантовой кладовых Эрмитажа, Константиновском и Юсуповских дворцах и двух модных домах Петербурга. В рамках Luxury-тура планируется также посещение театров, ланч в Петропавловской крепости под аккомпанемент полуденного выстрела пушки и прогулка по рекам и каналам премиум-класса. Кроме того, гостей отвезут в пять магазинов брендов класса люкс. 

Наиболее актуальным иностранным журналистам может показаться направление медицинского туризма. Участникам пресс-тура чиновники хотят показать НМИЦ им. Алмазова, Мариинскую и Александровскую больницы, больницу №40 Курортного района и несколько других медучреждений города. Боткинская и Введенские больницы, принимающие сейчас прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран граждан, в списке посещений не значатся. 

Связаться с сотрудниками комитета по развитию туризма и узнать, не планируется ли внести изменения в планы по организации пресс-туров, на момент публикации этой заметки не удалось.

Напомним, правительство России запретило иностранным гражданам въезд на территорию страны в период с 18 марта по 1 мая. С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза. Меры объясняются необходимостью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. По данным на 17 марта, в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, выписаны четверо излечившихся.

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