Число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 114 человек

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах, за сутки заболел 21 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, 109 человек находятся в больницах, у 106 из них болезнь протекает в легкой, бессимптомной форме. 104 человека из общего числа заразились за рубежом. Пятеро выздоровели.

Голикова подчеркнула, что за счет принятых в январе мер, коронавирусная инфекция «пока получила ограниченное распространение» в России. «Но, конечно, расслабляться нельзя», - добавила она.

Ранее неизвестным коронавирусом Covid-19 впервые заразились жители Китая в декабре 2019 года. Сейчас ряд стран принимает меры, пытаясь не допустить дальнейшего распространения инфекции. Россия закрыла границы для иностранцев с 18 марта по 1 мая. Накануне Смольный опубликовал список поликлиник, где можно сдать анализ на наличие заболевания в Петербурге.