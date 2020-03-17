Минкульт закрыл музеи и театры для посетителей из-за коронавируса

Министерство культуры опубликовало приказ, приостанавливающий работу федеральных музеев, выставочных площадок, театров и других учреждений в своем ведении в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно приказу, руководителям музеев и выставочных площадок предприсано приостановить допуск посетителей в учреждения. Тем же образом приостанавливается работа театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также кинотеатров. То же самое рекомендовано сделать региональным властям.

В России число заболевших коронавирусной инфекции достигло 114 человек. Российская граница будет закрыта для иностранцев с 18 марта по 1 мая. В Москве и Петербурге действуют ограничения на массовые мероприятия. В столице они запрещены вовсе, в Петербурге разрешены численностью до 1 тысячи человек. Накануне Смольный опубликовал список поликлиник, где можно сдать анализ на наличие заболевания в Петербурге.