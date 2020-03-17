Муниципалы Литейного округа не смогли принять бюджет

Муниципальный совет МО «Литейный округ» 17 марта собрался на внеочередное заседание, чтобы принять за основу местный бюджет. Это было первое совместное заседание депутатов за шесть месяцев работы шестого созыва.

Принять в первом чтении документ не удалось. Девять депутатов от "Яблока" проголосовали "против". "За" высказались восемь единороссов и самовыдвиженка Марияна Сорокина, активистка движения "Центральный район за комфортную среду обитания".

Перед голосованием "яблочники" озвучили ряд вопросов и предложений. В частности, депутат Дмитрий Маркевич заявил о необходимости подробнее прописать пункты расходов статьи "благоустройство". Звучали предложения сократить расходы на зарплату председателя местной избирательной комиссии, поскольку выборов в муниципальный совет в ближайшее время не ожидается. Депутат от "Яблока" Сергей Трошин предложил, что бы на содержание местной администрации в целом уходило не более 18% от бюджета, а не 33%, как предлагается сейчас.

И.о. главы муниципалитета, единоросс Павел Дайняк посоветовал внести соответствующие поправки ко второму чтению документа.

Также "яблочников" возмутило, что повестка была утверждена единолично Дайняком и состояла из одного вопроса - принятия проекта бюджета. По их мнению, необходимо было также обсудить хотя бы дату следующей совместной встречи. Дайняк объяснил, что имеет на это право, поскольку заседание внеочередное. Его поддержал присутствовавший представитель прокуратуры.

Перед тем как закрыть заседание, Дайняк объявил, что будет созывать согласительную комиссию по вопросу принятия бюджета. В нее войдут представители муниципального совета и местной администрации Литейного округа.

Позже в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру и.о. главы Литейного округа признался, что не ожидал, что депутаты от "Яблока" не будут поддерживать проект.

На обсуждении бюджета присутствовало не менее 15 жителей округа, в основном пенсионного возраста. Многие из них время от времени выкрикивали с мест негативные реплики в адрес депутатов от "Яблока", называя их, в частности, "больными" и "тварями". " Яблочники" несколько раз просили Дайняка навести порядок. Дайняк просил жителей соблюдать тишину.

По мнению депутата Трошина, заседание специально назначили на 16-00, чтобы на него смогла прийти группа поддержки "Единой России", но не смогли работающие избиратели оппозиционных кандидатов.

Сергей Еремеев