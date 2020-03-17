ЗакС готов не дать "недобросовестным дельцам" нажиться на ситуации с коронавирусом в Петербурге

Участники заседания штаба по улучшению условия ведения бизнеса в Петербурге обсудили меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в городе, сообщили в ЗакСе.

В заседании участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, члены городского правительства и представители петербургского бизнеса.

Все они обсудили, в том числе, предложения по обеспечению продовольственной безопасности, облегчению финансовых расчетов и платежей по займам с учетом эпидемии и снабжению лекарствами и медицинскими материалами. Макаров заявил, что «лучший опыт» организаций следует «как можно скорее внедрять в масштабах всего города».

«Мы обязаны поддержать петербургских предпринимателей, не допустить массового банкротства субъектов малого и среднего бизнеса», - подчеркнул он.

Беглов сообщил, что Петербург обладает всеми ресурсами и возможностями, чтобы справиться с возникающими проблемами. ЗакС намерен принять «все необходимые меры законодательного характера, для нормализации ситуации» и «для того, чтобы не дать недобросовестным дельцам и спекулянтам наживаться на чрезвычайной ситуации».

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