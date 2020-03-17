Художницу Ненашеву оштрафовали за грим в знак протеста против системы распознавания лиц

Тверской суд Москвы оштрафовал художницу Катрин Ненашеву на 15 тысяч рублей за акцию с нанесением грима в качестве протеста против системы распознавания лиц в Москве, передает «Медиазона».

В отношении Ненашевой составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Поводом стало то, что она нанесла грим активистам: по версии полиции, четыре человека в гриме у администрации президента – это массовое мероприятие.

Акция прошла 9 февраля. По задумке, участники проекта будут использовать грим, мешающий камерам распознавать их лица, в повседневной жизни. Кроме Ненашевой, были задержаны Семен Морозов, Степан Гнездилов и Марина Безенкова. На них составили протоколы по той же статье.