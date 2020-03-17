Участника акции против поправок в Конституцию в Петербурге оштрафовали на 10 тысяч рублей

Октябрьский суд Петербурга оштрафовал активиста Антона Тебина на 10 тысяч рублей после задержания на акции против внесения поправок в Конституцию 15 марта у Конституционного суда, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В отношении Тебина был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). По версии протокола, он, находясь на расстоянии менее метра от других участников акции, скандировал лозунги «Позор!» и «Люстрация!». Сам активист утверждает, что последнее слово не говорил и участвовал в одиночном пикете.

Активисты 15 марта провели траурную церемонию прощания с действующей Конституцией в знак несогласия с внесением поправок в нее. На той акции задержали более 20 человек.