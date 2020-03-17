СМИ: Власти готовы закрыть Москву на карантин

Мэрия Москвы в ближайшее время может ввести режим чрезвычайной ситуации, что означает запрет на въезд в столицу и прекращение работы общественного транспорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, такой режим может быть введен в течение двух недель, а вероятно – до конца текущей недели. Он предусматривает закрытие всех предприятий и организаций города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Работу продолжат только продуктовые магазины и аптеки.

При таком режиме будет введет комендантский час, запрещен въезд и выезд из города даже на личном транспорте. Улицы в этом случае будут патрулировать полиция и Росгвардии, нарушителей будут задерживать. Последних может ждать административная ответственность.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ложью эту информацию. По ее словам, сведения о закрытии Москвы на карантин «не соответствуют действительности».

Пока в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. В его рамках в городе запрещены все массовые мероприятия. В России на 17 марта зарегистрировано 114 случаев заражения.