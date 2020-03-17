Губернатор Псковской области ушел на карантин, заболев ОРВИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о самоизоляции из-за признаков ОРВИ, об этом он заявил в Instagram.

«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться», - написал он.

Он напомнил, что в Псковской области пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. «Мы делать все возможное, чтобы этот статус не менялся», - подчеркнул он.

Ведерников заявил, что он не ограничен в средствах связи, и его график работы не меняется. «Скоро буду», - пообещал он.

Ранее на карантине остался еще один чиновник – вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. Он принял решение о самоизоляции после того, как вернулся из отпуска в Европе.