Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, на голосование будет вынесен единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Ранее появилась информация со ссылкой на источники, что голосование могут перенести на июль или сентябрь в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией. В Кремле эти сведения опровергали. 14 марта Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию.