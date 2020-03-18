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9:20

Ещё 54 человека попали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус

фото ЗакС политика Ещё 54 человека попали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус

В городе Неве за последние сутки в больницу им. Боткина были положены на обследование ещё 54 человека с подозрением на наличие в организме коронавирусной инфекции. Всего, делится АБН, в медучреждении находятся 267 таких пациентов. 

Положительный результат дали тесты у семи человек. На данный момент заразившихся лечат обычными противогриппозными средствами, так как заболевание протекает в легкой фазе.

В ближайшее время, с 20 марта, начнет работу центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфекция уже успела повлиять на обычные будни горожан и гостей города. Накануне Минкульт распорядился изменить режим работы Эрмитажа, Русского музея, ГМЗ "Петергоф", "Царское село", Александринского и Мариинского театров, РНБ и других. Все учреждения временно закрываются.

Несмотря на встревоженную ситуацию депутаты петербургского парламента не намерены отменять сегодняшнее заседание. ЗАКС.Ру рассказывал, как депутаты реагировали на новости о COVID-19.

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