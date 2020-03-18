РБК: Руководитель Роскомнадзора возглавит холдинг "Газпром-медиа"

Нынешний руководитель Роскомнадзора Александр Жаров переходит на работу в "Газпром-медиа" и станет главой холдинга, известили РБК осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, он уже встретился с председателем совета директоров компании, председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Во главе структуры с 2015 года стоял Дмитрий Чернышенко. В январе он стал вице-премьером.

Жаров руководил Роскомнадзором с 2012 года. При нём началась активная блокировка мессенджера Telegram.

"Газпром-медиа" принадлежат такие телеканалы, как НТВ, ТНТ, "Пятница", "Матч ТВ", ТВ3, радиостанции "Эхо Москвы", "Авторадио", "Юмор FM", кинокомпания "Централ Партнершип".