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10:22

ФБК: Отбывающему службу Шаведдинову дали 10 минут на сборы и куда-то увозят

фото ЗакС политика ФБК: Отбывающему службу Шаведдинову дали 10 минут на сборы и куда-то увозят

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш известила, что отбывающему военную службу на Новой Земле сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова собираются куда-то увозить.

"Только что один из сослуживцев Руслана сообщил нам, что ему дали 10 минут на сборы и куда-то увозят. Куда - неизвестно. Это может быть другой дивизион, может быть другая часть острова, где нет связи. Может быть, что-то ещё", - написала Ярмыш в Twitter.

Ранее Архангельский гарнизонный военный суд отклонил иск Шаведдинова, который оспаривал запрет на использование телефона и получение писем. Позднее его призыв в армию аналогично сочли легитимным.

В конце прошлого года Шаведдинова, превентивно обыскав дома, увезли на допрос в СК, а оттуда на нескольких самолетах отправили в Архангельскую область. Впоследствии оказалось, что служить он будет на архипелаге Новая Земля - бывшем советском ядерном полигоне.

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