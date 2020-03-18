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10:46

СК: В Коми обстреляли вертолет, доставлявший топливо в Шиес

фото ЗакС политика СК: В Коми обстреляли вертолет, доставлявший топливо в Шиес

Неустановленные личности обстреляли вертолет Ми-8, доставлявший топливо к посёлку Шиес, где ведется стройка под будущий мусорный полигон, уведомляет Следственный комитет по республике Коми.

"Во время следования в районе республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным картечью, в борт вертолета", - отмечается в сообщении ведомства. 

На борту находились четверо членов экипажа, никто не пострадал.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство из хулиганских побуждений) и ст. 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Экологические активисты из "Комитета защиты Вычегды" известили, что 16 и 17 марта вертолет Ми-8 с бортовым номером RA-25 590 два раза доставлял горючее на стройку в Шиесе. Общественники уверены, что атака на борт является провокацией, под предлогом которой могут разогнать лагерь экозащитников.

Ещё в феврале работы на стройке не велись. Подрядчик, компания "Технопарк", оспаривает решение суда, который постановил снести признанные самостроем капитальные строения у станции. Лагерь протестующих, расположенный впритык к замороженной стройке, продолжает функционировать.

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