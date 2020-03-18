ЗакС Петербурга признал контейнеры для раздельного сбора мусора объектами благоустройства

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Петербурге могут приобщить к объектам благоустройства. Соответствующий законопроект 18 марта принял в первом чтении петербургский парламент.
Авторами инициативы выступили депутаты “Единой России” Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева. В пояснительной записке они указали, что видят в этом один из способов сократить объем отходов, поступающих на полигоны для утилизации.
Сергей Еремеев
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