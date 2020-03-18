Суд отменил запрет на въезд в РФ отчисленному из СПбГУ за интервью с экоактивистами студенту из Германии

Смольнинский райсуд Петербурга решил, что следует отменить запрет на въезд в Россию, установленный в отношении немецкого студента Лукаса Латца, отчисленного из СПбГУ за интервью с активистами экодвижения "Стоп ГОК".

"Скорее всего, представители МВД будут обжаловать решение суда. Я считаю решение этого суда справедливым. Но все-таки знаю, что это еще не окончательная победа", - поделился мнением Латц в беседе с "МБХ медиа".

Студент полагает, что возбужденное в отношении него дело связано с тем, что кому-то в России он явно "неудобен" - в своем блоге он делился впечатлениями о жизни в стране. Латц не исключает, что на него вновь могут оказать давление, однако несмотря на это он все равно собирается приезжать в РФ.

Для Латца российские границы закрыты с июня 2019 года.

Студент привлек внимание правоохранителей после того, как он пообщался с активистами движения "Стоп ГОК" - челябинскими общественниками, выступающими против возведения в регионе Томинского горно-обогатительного комбината, который "отравит" всю местную экологию.

Изначально к Латцу пришли двое полицейских, которые поинтересовались, брал ли он у кого-либо интервью. Услышав, что он виделся с экоактивистами, борцы с преступностью сообщили ему, что как обладатель учебной визы он не имеет права заниматься журналистской деятельностью.

Латц предпринял попытку доказать, что он является студентом восточноевропейских исследований в Берлине и брал интервью в учебных целях, однако потерпел фиаско: правоохранители выписали ему штрафы за пребывание в Челябинске и Екатеринбурге в качестве корреспондента.