В Архангельске - первый случай заражения коронавирусом: закрыты САФУ и театр

В Архангельске подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией, в связи с этим Северный Арктический Федеральный университет переводит студентов на дистанционное обучение, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Студенты учатся из дома, с использованием цифровых технологий и электронных ресурсов библиотеки САФУ. Это продлится до середины апреля", - рассказали в учебном заведении.

Аналогично свои двери для зрителей закрыл и Архангельский театр драмы: там до 12 апреля отменены все спектакли. Купленные билеты можно сдать.

В то же время молодежный театр имени Панова решил на карантин не закрываться, объяснив нежелание малой вместимостью зала - до 80 человек.