Макаров о возможности отмены "Бессмертного полка": Точка принятия решения будет в другое время

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров не стал исключать возможность отмены "Бессмертного полка" и других мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в связи с распространением коронавируса.

- Точка принятия решения по этому вопросу будет в другое время, - объяснил спикер ЗакСа во время брифинга 18 марта.

Он также добавил, что "необратимые операции пока не начались".

По словам Макарова, память нельзя отменить, но главное - забота о гражданах.

Сергей Еремеев

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