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12:52

Суд в Ярославле отменил приговор обвиняемому в пытках над зэками экс-работнику ФСИН

фото ЗакС политика Суд в Ярославле отменил приговор обвиняемому в пытках над зэками экс-работнику ФСИН

Ярославский областной суд отменил приговор бывшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии №1 Максиму Яблокову, получившему 3,5 года тюрьмы за измывательства над арестантами, информирует правозащитный фонд "Общественный вердикт".

Отмечается, что обвиняемый просил лишь смягчить ему приговор, однако суд решил его полностью отменить. Дело направлено на новое рассмотрение.

Приговор Яблокову вынесли в январе текущего года. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Подсудимый вину признал.

Яблоков и ещё 16 работников ФСИН являются фигурантами дела о жестоких пытках заключенного Евгения Макарова.

20 июля 2018 года "Новая газета" выложила жуткое видео о тюремном быте, происходившем в стенах ИК-1 Ярославля. На видео около 10 человек пытками выбивают из Макарова показания. Дело происходило 29 июня 2017 года.

Чуть позже, 23 июля, выяснилось, что участников избиения - 17 человек - отстранили от работы в колонии. Позже над ними начались суды и аресты.

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