18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:21

"Будем считать, из-за вируса": Беглов в последний момент отказался приезжать на завод "Акма"

фото ЗакС политика "Будем считать, из-за вируса": Беглов в последний момент отказался приезжать на завод "Акма"

Городской глава Александр Беглов отказался от намеченной на сегодня поездки на стекольный завод "Акма", где для аудиенции с ним собрали максимальное количество рабочих, делятся "Открытые медиа" в Telegram.

"Давайте будем считать, что из-за вируса", - сообщила служащая приёмной руководства мануфактуры.

Визит Беглова был намечен на утро. Накануне сотрудница отдела кадров завода Светлана Сенокосова предупредила об этом всех начальников подразделений предприятия. Её просили "организовать присутствие работников на мероприятии в максимально возможном количестве" в белом надувном цехе.

Пользователь Twitter, разместивший письмо Сенокосовой, утверждает, что губернатор должен был агитировать рабочих голосовать за поправки в Конституцию.

В Петербурге введен режим повышенной готовности ввиду распространения коронавируса: запрещены любые массовые мероприятия с численностью более 1000 человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:10 Число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 147 человек

14:33 Мишустин поручил ввести ограничения на авиасообщение с США, ОАЭ и Британией

14:00 Bloomberg: Путин специально организовал "дымовую завесу" вокруг Конституции, чтобы "обнулиться"

12:57 Депутат Ковалев перечислил свои вопросы к борцам с коронавирусом из Смольного

12:31 Памфилова: В условиях пандемии никто не собирается проводить голосование

11:33 Петербургские депутаты раскритиковали идею проводить всенародное голосование 22 апреля

10:20 Вице-губернатор Эргашев не пришел в ЗакС для ответа на вопросы депутатов

9:38 Российские школьники уходят на "коронавирусные" каникулы

9:20 Ещё 54 человека попали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус

17 марта, 22:50 КПРФ провела в Петербурге митинг против «обнуления» президентских сроков


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:10 Число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 147 человек

14:53 Стыдившийся коллег замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

14:33 Мишустин поручил ввести ограничения на авиасообщение с США, ОАЭ и Британией

14:00 Bloomberg: Путин специально организовал "дымовую завесу" вокруг Конституции, чтобы "обнулиться"

13:32 Экс-главу столичного управления СК Дрыманова приговорили к 12 годам заключения

13:29 Муниципал: Горсуд признал законными итоги пересчетов по округу МО «Московская застава»

13:21 "Будем считать, из-за вируса": Беглов в последний момент отказался приезжать на завод "Акма"

12:57 Депутат Ковалев перечислил свои вопросы к борцам с коронавирусом из Смольного

12:52 Суд в Ярославле отменил приговор обвиняемому в пытках над зэками экс-работнику ФСИН

12:33 СК завершил расследование дела обвиняемого в жестоком убийстве историка Соколова

12:31 Памфилова: В условиях пандемии никто не собирается проводить голосование

12:25 Макаров о возможности отмены "Бессмертного полка": Точка принятия решения будет в другое время

12:05 В Архангельске - первый случай заражения коронавирусом: закрыты САФУ и театр

11:46 Суд отменил запрет на въезд в РФ отчисленному из СПбГУ за интервью с экоактивистами студенту из Германии

11:36 ЗакС Петербурга признал контейнеры для раздельного сбора мусора объектами благоустройства

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru