"Будем считать, из-за вируса": Беглов в последний момент отказался приезжать на завод "Акма"

Городской глава Александр Беглов отказался от намеченной на сегодня поездки на стекольный завод "Акма", где для аудиенции с ним собрали максимальное количество рабочих, делятся "Открытые медиа" в Telegram.

"Давайте будем считать, что из-за вируса", - сообщила служащая приёмной руководства мануфактуры.

Визит Беглова был намечен на утро. Накануне сотрудница отдела кадров завода Светлана Сенокосова предупредила об этом всех начальников подразделений предприятия. Её просили "организовать присутствие работников на мероприятии в максимально возможном количестве" в белом надувном цехе.

Пользователь Twitter, разместивший письмо Сенокосовой, утверждает, что губернатор должен был агитировать рабочих голосовать за поправки в Конституцию.

В Петербурге введен режим повышенной готовности ввиду распространения коронавируса: запрещены любые массовые мероприятия с численностью более 1000 человек.

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