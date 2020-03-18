Горсуд признал законными итоги пересчетов по округу МО «Московская застава»

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Московского районного суда, который признал незаконным пересчет голосов на муниципальных выборах на участке №1290 МО «Московская застава». Горсуд принял решение на заседании по апелляции 17 марта, сообщил ЗАКС.Ру представитель избирательной комиссии муниципального образования и территориальной избирательной комиссии №19 Иван Ефимов.

По его словам, на первом заседании по апелляции он ходатайствовал о просмотре видеозаписи с первого подсчета голосов на избирательном участке №1290. Суд это ходатайство удовлетворил и ознакомился с видео на заседании 17 марта, рассказал Ефимов. Он пояснил, что на видеозаписи видно, что подсчет голосов проходит неправильно.

- На видеозаписи видно, что недействительные бюллетени не отсортированы. Они в течение всей процедуры подсчета находились на столе не опечатанные, перекладывались куда-то. Второй момент – бюллетени не демонстрировались присутствующим. Да, действительно присутствующие сидели за столом и могли, если бы хотели, встать, подойти и посмотреть – им никто не препятствовал. То, о чем говорили истцы. Но в законе сказано, что после оглашения отметок в избирательном бюллетене, он представляется для обозрения. Не предоставляется: хочу смотрю, хочу – нет, а представляется, - рассказал Ефимов.

Из чего следует, что ИКМО должно было провести пересчет голосов, уточнил представитель избирательных комиссий. При этом, по его словам, истцы выступили против просмотра видеозаписи.

Оспаривали итоги пересчета не прошедшие в совет МО «Московская застава» Дмитрий Дехканбаев и Кирилл Касимов. Последний в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что смысла в просмотре видеозаписи в горсуде не было.

- Изначально, когда дело было в районном суде, ответчик вообще ничего не предлагал смотреть, ни запросов – ничего не делал. То есть, в принципе, если в районном суде у него не было желания смотреть, то какой смысл смотреть их в уже вышестоящем суде? – поинтересовался Касимов.

Он отметил, что против просмотра видеозаписи в горсуде был и избравшийся мундепом от «Единой России» Павел Триполка. Видео на заседании он не смотрел, но потом заявил о «безобразной работе» участковой комиссии, рассказал Касимов.

- Очень забавно, что он даже это видео не смотрел, но слово то сказал. Якобы там вот такой беспредел творился на участке 1290. Хотя даже видео не смотрел, как он такое суждение сделал? – добавил экс-кандидат.

Касимов сообщил, что он вместе с Дехканбаевым намерены оспаривать решение горсуда в Кассационном суде.

По информации «Яблока», до пересчета голосов у Касимова было 112 голосов, у Дехканбаева – 113, у Триполки – 38, у Шатыркина – 42. После пересчета цифры изменились: Касимов – 48, Дехканбаев – 9, Триполка – 369, Шатыркин – 242. Согласно данным ГАС «Выборы», после второго пересчета у Касимова – 50, у Дехканбаев – 9, у Триполки – 360, у Шатыркина – 341.

Московский районный суд решил, что ИКМО не должно было проводить пересчеты. Это означало, что вместо Триполки и Шатыркина места в совете занимают Дехканбаев и Касимов. По решению горсуда этого не происходит и мандаты остаются у тех, кто их уже получил.