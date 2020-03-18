Экс-главу столичного управления СК Дрыманова приговорили к 12 годам заключения

Мосгорсуд признал виновным в получении крупных взяток бывшего руководителя московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова и приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима, информирует ТАСС.

Также ему назначен штраф в размере 196 млн рублей. Кроме того, Дрыманова лишили звания генерал-майора юстиции, запретив работать в органах в течение 5 лет после отбытия наказания.

Прокуратура настаивала на 16 годах тюрьмы.

Кроме Дрыманова в деле о взятках фигурируют бывший глава управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко и экс-начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаил Максименко. Офицеров задержали в 2015 году после перестрелки у элитного столичного ресторана Elements: тогда правоохранителям попался соратник вора в законе Шакро Молодого Андрей Кочуйков (Итальянец).

Как считают в СК, Крамаренко, Дрыманов, Максименко и ГСУ СК по Москве Денис Никандров получили от арестованного Итальянца взятку в размере 1 млн долларов через предпринимателя Дмитрия Смычковского и поделили деньги между собой. Последний заключил сделку со следствием, был отправлен в колонию и недавно вышел по УДО.