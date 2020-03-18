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Поправки в Конституцию

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14:00

Bloomberg: Путин специально организовал "дымовую завесу" вокруг Конституции, чтобы "обнулиться"

фото ЗакС политика Bloomberg: Путин специально организовал "дымовую завесу" вокруг Конституции, чтобы "обнулиться"

Российский глава Владимир Путин решил остаться на посту президента ещё в январе и специально для этого организовал шумиху вокруг изменения Конституции, рассказали Bloomberg близкие к Кремлю источники.

Один из собеседников издания, якобы приближенный лично к Путину, назвал изменение Основного закона страны "большим обманом", а поправки - это не более чем "дымовая завеса", целью которой было в самый последний момент заявить об обнулении сроков. Сделано это было для того, чтобы минимизировать возмущение кремлевской элиты.

Тем не менее, многих высокопоставленных чиновников данная новость застала врасплох. Многие из них, отмечает Bloomberg, полагали, что Путин "найдёт более изящный способ сохранить влияние", нежели чем выбранный им в итоге.

Эксперты, опрошенные изданием, предположили, что если бы об "обнулении" было сказано ещё в январе, это бы вызвало массовые протесты, и голосование по поправкам было бы сорвано.

"Стремление Путина к двум дополнительным шестилетним срокам вынуждает Россию перейти на траекторию укоренившегося авторитаризма, подобную Китаю, где Си Цзиньпин изменил Конституцию, чтобы продлить своё президентство. Это также снимает любые вопросы о том, уйдет ли Путин, и позволит ли России развивать демократию в европейском стиле", - заключает Bloomberg.

14 марта Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию, а уже 16 числа КС РФ счел, что обнуление его сроков - легитимная процедура.

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