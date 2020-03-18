18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:46

Песков: Окончательное решение о дате голосования по поправкам в Конституцию останется за Путиным

фото ЗакС политика Песков: Окончательное решение о дате голосования по поправкам в Конституцию останется за Путиным

Президент Владимир Путин примет окончательное решение о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля после совещания с экспертами по коронавирусу, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, «именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование или нет». «Лично президент этого сделать не может и не должен этого делать», - подчеркнул он, пояснив, что окончательное решение останется за Путиным.

Представитель Кремля подтвердил, что голосование может быть отложено при ухудшении обстановки по коронавирусу в том случае, если «участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья граждан». По его словам, есть «различные прогнозы развития ситуации».

«Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать. Какие-то четкие выводы, что будет через месяц, давать можно, но они не будут точными», - подчеркнул Песков. Он пояснил, что Путин руководствовался нынешней ситуацией, подписывая указ о назначении даты голосования на 22 апреля.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в условиях «развернутой пандемии» «никто не собирается проводить голосование».

17 марта Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. 18 марта оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник выступили с предложением перенести голосование на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации.  

На 18 марта в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:59 Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому

19:31 Активистке "Открытой России" Шевченко смягчили условия домашнего ареста

19:15 ЗакС в условиях коронавируса

18:56 Депутаты ЗакСа поддержали флешмоб в защиту памятников Охтинского мыса

18:30 Российские суды ограничат свою работу из-за пандемии коронавируса

18:27 Голосование "на уровне трюка"

17:59 Депутат в Мурманской области угрожал администратору паблика из-за комментариев

17:14 Курс евро перевалил за 87 рублей

16:37 Беглов запретил в Петербурге массовые мероприятия из-за коронавируса

16:02 Беглов нашел в магазинах Петербурга рис и гречку

15:46 Песков: Окончательное решение о дате голосования по поправкам в Конституцию останется за Путиным

15:10 Число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 147 человек

14:53 Стыдившийся коллег замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

14:33 Мишустин поручил ввести ограничения на авиасообщение с США, ОАЭ и Британией

14:00 Bloomberg: Путин специально организовал "дымовую завесу" вокруг Конституции, чтобы "обнулиться"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru