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17:59

Депутат в Мурманской области угрожал администратору паблика из-за комментариев

фото ЗакС политика Депутат в Мурманской области угрожал администратору паблика из-за комментариев

Депутат поселка Ревда Мурманской области Максим Россошанский угрожал администратору местного паблика «Болталка Ревда» во «ВКонтакте» Ольге Быстровой из-за негативных комментариев о нем, пишет «Север.Реалии».

По словам Быстровой, 14 февраля депутат связался с ней и сказал «прекращать по-хорошему». Он предупредил, что «если будет еще одна писулька», он будет за столом «кушать по-хорошему», а ее «в это время ****** [будут применять насилие]», утверждает Быстрова. Штаб Навального в Мурманске выложил полную запись разговора.

Быстрова заявила, что воспринимает угрозы всерьез и написала заявление об угрозах в региональное управление Следственного комитета.

«У нас очень маленький поселок, тысяч восемь человек, все друг друга знаем. Он [Россошанский] у нас личность известная. Я веду эту группу, рассказываю, что в поселке происходит. Появилась информация, что его назначат на должность директора культурно-спортивного центра. Я думаю, что он не хотел распространения этой информации», - сказала она.

СК перенаправил обращение в отдел в Мончегорске, там она дала объяснения на встрече со следователем. Он сообщил, что будет проверять действия депутата на признаки ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Депутаты совета Ревды осудили действия коллеги. Они назвали высказывания Россошанского в отношении жителей и органов прокуратуры недопустимыми.

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