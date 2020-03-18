Депутаты ЗакСа поддержали флешмоб в защиту памятников Охтинского мыса

Депутаты Заксобрания Петербурга поддержали флешмоб в защиту памятников Охтинского мыса.

Акцию поддержали Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Ирина Иванова. В рамках флешмоба они на фоне Исаакиевского собора и Мариинского дворца сфотографировались с плакатом, призывающим «Газпром» отказаться от планов строительства офисных зданий на мысе.

На Охтинском мысе компания «Газпром» изначально собиралась построить небоскреб, но после общественного возмущения строительство перенесли в Лахту. На территории мыса в 2006-2010 годах были найдены стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городище, датированное до 1300 года, крепость Ландскрона, крепость Ниеншанц и позднесредневековый могильник. Недавно появились сведения, что «Газпромнефть» все же намерена построить на мысе офисное здание.

Фото: Михаил Рыжов

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