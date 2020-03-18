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19:15

ЗакС в условиях коронавируса

Главной темой очередного заседания петербургского парламента должна была стать борьба с распространением в городе коронавирусной инфекции. Однако вице-губернатор по здравоохранению Олег Эргашев, выступление которого ожидали в Заксобрании, 18 марта до Мариинского дворца так и не дошел. Это возмутило нескольких оппозиционных депутатов, а спикер ЗакСа Вячеслав Макаров только обрадовался отмене “парламентского часа”, поскольку уличил оппозицию в желании “попиариться” на мировой пандемии. 

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Законодательное собрание Петербурга 18 марта провело первое пленарное заседание в условиях принятых недавно мер по противодействию коронавирусной инфекции. Еще до рамок металлодетектора на входе в Мариинский дворец всем посетителям рекомендовали воспользоваться антисептиком для рук. Бутылочки с дезинфицирующим средством стоят также у столовых и санузлов. У всех прошедших металлодетектор девушка в белом халате и медицинской маске измеряет температуру инфракрасным термометром. Процедура занимает две секунды.

Все депутаты заседали без масок. От рукопожатий никто не отказывался. Хотя сначала беспартийный Максим Резник, а затем Павел Иткин ЛДПР деликатно поинтересовались у корреспондента ЗАКС.Ру, не против ли он пожать им руки.

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Отсутствовало четыре парламентария. Telegram-канал “Ротонда” позже написал, что один из них - представляющий Кронштадт единоросс Александр Ходосок - решил проявить сознательность и на время самоизолироваться после посещения заграницы. В телефонном разговоре с ЗАКС.Ру Ходосок не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Он заявил, что написанное “Ротондой” “не совсем является правдой” и попросил не искать сенсацию в его отсутствии, а написать о чем-нибудь важном. Ходосок отметил, что чувствует себя хорошо и на следующее заседание планирует явиться.

Надежда Тихонова из “Справедливой России” рассказала ЗАКС.Ру, что с 18 марта находится в официальном отпуске, который теперь планирует сократить. Из-за закрытия границ ей пришлось сдать забронированные заранее билеты на самолет.

Отсутствие члена “Единой России” Дмитрия Тугова его однопартиец Денис Четырбок объяснил желанием перестраховаться.

- Сейчас погода переменчивая, можно заболеть простым гриппом, - объяснил Четырбок. - Коллеги перестраховываются, чтобы не подвергать опасности ни коллег, ни тех, кто приходит в Законодательное собрание.

Также доверенность однопартийцам оставила депутат-единоросс Анастасия Мельникова

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Из повестки заседания уже утром 18 марта убрали выступление вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева. Ранее планировалось, что он ответит на вопросы депутатов о борьбе с коронавирусом. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков объяснил, что Эргашев участвует в объездах пунктов забора материалов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Оппозиционные депутаты Борис Вишневский и Максим Резник посчитали этот довод не слишком убедительным и заявили, что чиновник мог бы найти час для общения с парламентом. Оба они также сообщили с трибуны, что проводить 22 апреля всенародный референдум по поправкам в Конституцию во время пандемии  недопустимо.  

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-  Коронавирус - это не сроки Путина, его просто так обнулить не удастся. Здесь подхалимажа и одобрямса недостаточно. Нужно перенести выборы. Президент об этом говорил вчера, но, тем не менее, указ подписал, - заявил Резник. 

Вишневский назвал запланированное на 22 апреля голосование “опасным для граждан”.

- Посмотрите, что происходит. Перенесен чемпионат Европы по футболу, перенесены выборы мэра Лондона, один за другим отменяются массовые мероприятия не только у нас в городе, но и в европейских странах… Задача Законодательно собрания - заботиться о горожанах и об их здоровье. Оно, на мой взгляд, должно выступить с инициативой, чтобы никаких голосований сейчас не проводилось. Это опасно не юридически, не политически, а физически, - заявил депутат.

Позже с более умеренной критикой неявки Эргашева выступил лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев. Он зачитал с трибуны вопросы, которые планировал задать вице-губернатору. Они касались, в том числе, готовности города к резкому увеличению количества зараженных. 

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До того как эсер зашел на трибуну, с нее успел выступить спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Председатель парламента высказался в поддержку созданного при Смольном оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и Владимира Путина, который, по его словам, лично занимается решением проблемы. Оппозиционеров Макаров уличил в желании набрать политические очки в сложившейся ситуации:

- Как хорошо, что мы сегодня исключили из повестки “час правительства”. На чем-на чем, но и на коронавирусной инфекции тоже, оказывается, можно пиариться.

Сам он дважды - в ходе заседания и на брифинге - предложил срочно принять поправки в городской бюджет в связи с борьбой с коронавирусом. Ее Макаров описал в духе его любимой военной романтики:

- Если говорить военным языком, должен быть глубоко эшелонированный уровень обороны.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Макаров допустил возможность отмены “Бессмертного полка” и других мероприятий в честь 75-летия Победы. Он сообщил, что этот вопрос будет решаться позже и подчеркнул, что память все равно не отменить. На всякий случай Макаров повторил эту фразу дважды.

- Мы внимательно должны анализировать развитие ситуации. Главное - это безопасность и здоровье наших жителей. Это будет 9 мая, время еще есть. Точка принятия решения у нас будет обязательно в другое время, - успокоил горожан спикер.

Несмотря на пугающие новости о мировой пандемии, Законодательное собрание работает спокойно и заседания отменять не собирается. Повестку следующего комитет по законодательству утвердил уже 18 марта. Ожидается, в частности, ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Тем не менее, некоторые депутаты принимают дополнительные меры профилактики распространения инфекций. Посоветовали помощникам по возможности работать из дома и временно закрыли приемные “яблочник” Вишневский, фракция эсеров, требующая от городского правительства более жестких мер по борьбе с коронавирусом, а также представители ЛДПР.

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Лидер фракции “жириновцев” Павел Иткин рассказал ЗАКС.Ру, что также рекомендовал своим однопартийцам хороший сон:

- Одна из рекомендаций - это высыпаться, чтобы иммунитет был получше, ну и лучше лишний раз не контактировать с большим скоплением людей.

Член “Единой России” и председатель комитета по законодательству Денис Четырбок сообщил ЗАКС.Ру, что все его помощники продолжают работать в Мариинском дворце. Отмену депутатских приемов он сравнил с отменой приемов у врача. Четырбок рассказал, что рекомендует избирателям обращаться письменно, например, через соцсеть “ВКонтакте”, но если им неудобно, в личных приемах не отказывает.

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Единоросс рассказал, как проходит деятельность рабочих групп парламента, решивших взаимодействовать дистанционно:

- Есть текст проекта. Все заинтересованные стороны присылают на служебную электронную почту свои возражения. Мы формируем перечень поправок, рассылаем дальше всем членам рабочей группы, чтобы они высказались, с чем они согласны и с чем не согласны, и выдвинули свои предложения. Как правило, этого хватает, чтобы объединить все предложения в одну комплексную поправку, с которой все согласны. 

По словам Четырбока, если возникнут сложности, депутаты будут решать их с помощью видеоконференции в Skype, но пока прибегать к этому не приходилось. 

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текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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