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Поправки в Конституцию

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18 марта, 19:59

Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому

фото ЗакС политика Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому

Президент Владимир Путин на встрече с жителями Севастополя допустил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию можно провести на дому, передает РИА «Новости».

По словам Путина, если ситуация «с эпидемиологической точки зрения» окажется неблагоприятной, дату голосования перенесут на более поздний срок. «Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей», - подчеркнул президент.

Голосование на дому он назвал одним из разрешенных законом способов. Путин сообщил, что обсуждал с Центризбиркомом возможность голосования через портал госуслуг.

«Это должно все соответствовать закону. <…> В рамках закона будем действовать», - пояснил Путин.

По его мнению, Конституцию не меняют, а только вносят «дополнения». «Первая, вторая, девятая главы не меняются, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан, но тем не менее жизнь идет и идет вперед: и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным», - подчеркнул он.

17 марта Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. 18 марта оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник выступили с предложением перенести голосование на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации.  

На 18 марта в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.

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