Горизбирком опроверг информацию о выдвижении Шнурова на довыборах в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия пока не получала документы о выдвижении ни от одного из потенциальных кандидатов на дополнительные выборы в Законодательное собрание, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГИК. В частности, не подавал документы член Партии роста и музыкант Сергей Шнуров, уточнили в Горизбиркоме.

Глава петербургского отделения Партии роста Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру, что никакого решения о выдвижении Шнурова не принято. По его словам, вопрос обсуждался 17 марта на федеральном политсовете. Сейчас партия ждет решение музыканта, добавил Швец.

В Instagram Сергея Шнурова 18 марта появилось стихотворение на тему его депутатского будущего. Начинается оно со строк: "Я разучусь ругаться матом, И примирюсь, как мирный атом. Когда я стану депутатом, Другие песни запою".

Ранее 18 марта в СМИ появилась информация, что Шнуров уже якобы подал документы на выдвижение в депутаты ЗакСа по 21 округу. Также, по данным СМИ, его конкурентами могут быть глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский, глава Московского района Владимир Ушаков, представитель «Яблока» Александр Кобринский и представитель КПРФ Геннадий Денисов.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что ЛДПР намерена выдвинуть главу петербургского отделения партии Юрия Ломакина, а «Справедливая Россия» представит в качестве кандидата замглавы МО «Автово» Илью Шмакова.

Довыборы в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу назначены на 7 июня 2020 года.

София Саттарова

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