Число зараженных коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 тысяч человек, свыше 8 тысяч из них умерли, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса.

Гебрейесус подчеркнул, что многие страны «столкнулись с эскалацией эпидемии и ощущают себя перегруженными». По его словам, государства должны проявить «всеобъемлющий подход» в борьбе с коронавирусом.

ВОЗ и партнеры организуют исследование методов лечения новой инфекции во многих странах, отметил Гебрейесус. По его словам, исследование «направлено на получение необходимых и надежных данных, показывающих, какое лечение наиболее эффективно».

На 18 марта в России зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Москве и Петербурге запрещены массовые акции и досуговые мероприятия численностью более 50 человек.