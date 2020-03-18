Суд не увидел нарушения в запрете Чупрунову сесть на стул на заседании

Приморский районный суд Петербурга не усмотрел нарушений прав активиста Павла Чупрунова в том, что на судебном заседании судья заставила его простоять за трибуной, не позволяя сесть, копию ответа на жалобу Чупрунов опубликовал во «ВКонтакте».

Жалоба касалась заседания, на котором в отношении Чупрунова было закрыто дело по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией). Согласно жалобе, судья запрещала ему сесть на стул, аргументируя это тем, что все участники по делу дают пояснения стоя – и не давала это сделать, даже когда Чупрунов не давал пояснений.Он просил инициировать дисциплинарное разбирательство и привлечь судью к ответственности.

В суде заявили, что требование судьи о даче объяснений стоя было «продиктовано необходимостью обеспечения порядка в судебном заседании». Сам Чупрунов оценил ответ в стиле «Уважаемый Павел Вячеславович, отвалите, спасибо».

В ноябре 2019 года, рассказывая о предъявляемых ему претензиях, Чупрунов сообщил, что сотрудники Центра «Э» в материалы дела на 60 листов добавили его детские фотографии и скриншоты постов из разных соцсетей. Поводом для возбуждения дела стало размещение в соцсетях материалов, связанных с движением «Открытая Россия».