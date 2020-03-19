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10:46

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира

фото ЗакС политика Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль после падения цен на нефть стал второй по волатильности валютой мира по отношению к доллару США, передает «Медуза» со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, первое место занимает мексиканский песо. С начала года он упал по отношению к доллару на 21%. Российский рубль за то же время упал на 20,5%, примерно столько же – 20,4% - потерял колумбийский песо.

Курс доллара после открытия торгов на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с января 2016 года. Евро впервые с февраля 2016-го подорожал до 88 рублей.

Ранее в начале марта курс рубля резко упал после выхода России из сделки ОПЕК+. Случилось это после того, как участники заседания 6 марта не договорились об изменении параметров или продления срока действия. Россия предлагала сохранить нынешние условия, Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В итоге с 1 апреля никто из участников прежнего альянса не будет обязан придерживаться ограничений.

 

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