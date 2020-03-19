Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль после падения цен на нефть стал второй по волатильности валютой мира по отношению к доллару США, передает «Медуза» со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, первое место занимает мексиканский песо. С начала года он упал по отношению к доллару на 21%. Российский рубль за то же время упал на 20,5%, примерно столько же – 20,4% - потерял колумбийский песо.

Курс доллара после открытия торгов на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с января 2016 года. Евро впервые с февраля 2016-го подорожал до 88 рублей.

Ранее в начале марта курс рубля резко упал после выхода России из сделки ОПЕК+. Случилось это после того, как участники заседания 6 марта не договорились об изменении параметров или продления срока действия. Россия предлагала сохранить нынешние условия, Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В итоге с 1 апреля никто из участников прежнего альянса не будет обязан придерживаться ограничений.