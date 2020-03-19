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10:57

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

фото ЗакС политика В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

В инфекционной больнице №2 Москвы умерла пациентка, зараженная коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе столицы. Это первый случай в России.

79-летнюю женщину госпитализировали 13 марта, результат анализа на коронавирус оказался положительным. По словам представителей штаба, смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и другие.

Круг близких женщины установлен, все входящие в него находятся под наблюдением врачей. По словам представителей штаба, никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Пока в России известно о 147 случаях заражения коронавирусом. В мире заболели почти 210 тысяч человек.

 

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