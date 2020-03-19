Из Боткинской больницы выпишут нескольких пациентов, болевших коронавирусной инфекцией

В больнице имени Боткина готовят к выписке нескольких пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, вероятнее всего, их выпишут в пятницу, 20 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

По словам Эргашева, сейчас в Боткинской больнице находятся семь пациентов, зараженных коронавирусом, новых случаев заболевания в Петербурге за последние двое суток не выявлено. Всего в больнице находятся 314 пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, которые приехали из-за границы. Напомним, среди таковых – вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, у которого коронавируса не выявлено.

Ситуацию Эргашев назвал «относительно спокойной». До этого из Боткина были выписаны двое пациентов, вылечившихся от коронавируса.

Тем временем оперативный штаб сообщил, что первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Мурманской области.

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