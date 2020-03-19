ГИК планирует обезопасить людей от COVID-19 на голосовании по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия примет необходимые меры по защите людей от коронавируса при проведении голосования по поправкам в Конституцию, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе организации 19 марта.

- Как сказала Элла Александровна Памфилова, прежде всего здоровье людей. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности в совместной работе со всеми органами, включая Роспотребнадзор и прочие, - заявили в Горизбиркоме.

Какие именно меры планируется принять, в ГИК не уточнили.

Напомним, 18 марта правительство Петербурга запретило до 30 апреля проводить массовые мероприятие численностью более 50 человек. Речь идет о спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля.

София Саттарова