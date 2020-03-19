Силуанов считает коронавирус большей проблемой для экономики РФ, чем падение цен на нефть

Министр экономики Антон Силуанов заявил, что влияние последствий пандемии коронавируса значительно хуже для российской экономики, чем обвал цен на нефть, передает «Интерфакс».

По мнению Силуанова, последствия пандемии «влияет непосредственно на целые отрасли», и это более серьезный фактор для экономики. Министр заявил, что принятые правительством меры, ресурсы и запасы позволяют «оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям».

«Поэтому ситуация непростая, мы это все видим, но у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать», - подчеркнул Силуанов.

Правительство в числе мер намерено поддержать отрасли, которые первыми могут пострадать из-за коронавируса: авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство и другие. Речь идет о налоговых поддержках, субсидировании ставок, сокращении административной нагрузки, прямой финансовой поддержке. Также, сообщил Силуанов, совместо с Центробанком Минфин решил снизить нагрузку на наши предприятия-налогоплательщиков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан в связи с пандемией.