Пандемия не остановила попыток депутатов Красного села выбрать себе главу

Местный совет Красного села в очередной раз попробует выбрать своего главу на заседании 24 марта. Вопрос включен в проект повестки, опубликованный на сайте муниципалитета.

Также депутаты планируют определиться с количеством заместителей главы и выбрать их, назначить нового члена ИКМО, обсудить протест районного прокурора и предложение об изменении местного устава.

Руководителя Красного села не могут выбрать с сентября, после подведения итогов муниципальных выборов. Все это время обязанности главы временно исполняет единоросс Евгений Мареев, возглавлявший петербургский пригород и в прошлом созыве. Изначально ему оппонировал другой представитель “Единой России” Юрий Голдов, за которого голосовали половина местных депутатов. Позже Голдов перестал претендовать на должность главы, а поддерживавшие его члены совета стали уходить с заседаний, когда на них ставился вопрос о выборах первого лица Красного Села. О позициях сторон читайте в материале ЗАКС.Ру.