"Вплоть до расстрела": Историк Соколов просит о самом жестком наказании по делу Ещенко

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов просит назначить ему самое жесткое наказание по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам Почуева, историк хочет наказания «вплоть до расстрела», максимум по двум статьям, по которым предъявлено обвинение – 19 лет. Защита рассчитывает на частичное сложение сроков и 10-12 лет колонии, добавил адвокат.

Почуев дал понять, что намерен запросить рассмотрение дела в суде в закрытом режиме. По его словам, защита не собирается просить о суде присяжных из-за «негативного восприятия дела».

Накануне СК объявил о завершении расследования дела. Соколова обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ незаконное приобретение и хранение оружия).

Соколова задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Выяснилось, что он в ходе ссоры застрелил жившую с ним аспирантку СПбГУ Ещенко и расчленил ее. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.