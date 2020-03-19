Суд прекратил дело о хулиганстве из-за акции с файером у здания ФСБ

Мещанский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении активиста Алексея Климишина о хулиганстве из-за акции с файером у здания ФСБ на Лубянке, передает «МБХ медиа».

Дело рассматривалось по ст. 213 УК РФ (хулиганство). По словам активиста, следствие «пошло на встречу» и попросило назначить ему штраф. В случае его неуплаты дело будет возобновлено. В итоге Климишина оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В 2018 году трое активистов вышли к зданию ФСБ в Москве, один из них зажег файер и скандировал «Свободу политзаключенным!». Климишина задержали на следующий день.