В ЕР уверены в необходимости уголовного наказания для сбежавших из-под коронавирусного карантина

В "Единой России" заявили о необходимости внесения в Уголовный кодекс РФ статьи о штрафах для граждан, сбежавших из-под коронавирусного карантина.

"В УК существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан, но в ситуации с коронавирусом установить такой факт, как «повлекшее за собой», чрезвычайно сложно. Поэтому мы предполагаем дополнить УК, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создания объективных условий для этого", - приводит ТАСС высказывание первого замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева.

По его словам, речи о том, чтобы за подобного рода "провинность" лишать граждан свободы, не идет. Предлагается лишь ввести высокие штрафы.

Напомним, коронавирусная инфекция начала распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Спустя пару месяцев заболевание попало в Европу. В марте ВОЗ объявила пандемию. На данный момент болезнь обнаружена у более 217 тысяч человек по всему миру. В России зафиксировано 147 случаев заражения: минувшим вечером скончалась пожилая москвичка, у которой выявили COVID-19.